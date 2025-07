ESCAPADE CONTÉE Molezon

Rendez-vous pour une balade d’environ 2h, faite de nature, patrimoine remarquable et contes. La conteuse sera rémunérée grâce à votre participation libre au chapeau.

NaturAloha et Annie vous invitent à vivre un moment hors du temps !

Le 7 août à 18h, rendez-vous au départ de l’église de Molezon pour une balade d’environ 2h, faite de nature, patrimoine remarquable et contes.

Nous prendrons le chemin en passant par le château de Molezon, pour rejoindre le Masaout, un joli hameau typique où nous ferons une première halte contée. Nous poursuivrons notre marche jusqu’à l’église de Molezon, où un dernier temps de contes viendra clore la balade. En tout, environ 1h de contes pour petits et grands, dans une ambiance conviviale. Après les contes, place au pique-nique tiré du sac partagé à l’église pour terminer la soirée en douceur.

Tarif 8 € par adulte / 4 € par enfant

La conteuse sera rémunérée grâce à votre participation libre au chapeau.

Une belle occasion de marcher, écouter, rêver… et savourer la magie des histoires au cœur des Cévennes. .

Molezon 48110 Lozère Occitanie +33 6 60 88 54 39 contact.naturaloha@gmail.com

English :

Join us for a 2-hour stroll through nature, remarkable heritage and storytelling. The storyteller will be paid thanks to your free participation.

German :

Treffen Sie sich zu einem etwa zweistündigen Spaziergang, der aus Natur, bemerkenswertem Kulturerbe und Märchen besteht. Die Märchenerzählerin wird durch Ihre freie Teilnahme am Hut bezahlt.

Italiano :

Unitevi a noi per una passeggiata di circa 2 ore, all’insegna della natura, del patrimonio culturale e della narrazione. Il narratore sarà pagato grazie alla vostra partecipazione gratuita al cappello.

Espanol :

Acompáñenos en un paseo de unas 2 horas lleno de naturaleza, patrimonio notable y cuentacuentos. El cuentacuentos será remunerado gracias a tu participación gratuita en el sombrero.

