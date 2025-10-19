Escapade Course et marche déguisées Fenioux

Escapade Course et marche déguisées Fenioux dimanche 19 octobre 2025.

Escapade Course et marche déguisées

Salle des fêtes Fenioux Charente-Maritime

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-19

2025-10-19

Cette année marque la toute première course & marche déguisées de Fenioux… et ça promet d’être mémorable ✨ !

Enfile ton plus beau déguisement, chausse tes baskets et viens partager une matinée sportive et festive .

Salle des fêtes Fenioux 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 66 02 08 amicaledelalanterne@gmail.com

Dieses Jahr findet der erste verkleidete Lauf in Fenioux statt und es verspricht, ein unvergessliches Erlebnis zu werden!

Ziehen Sie Ihr schönstes Kostüm an, ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und erleben Sie einen sportlichen und festlichen Vormittag.

Quest’anno si terrà la prima corsa e camminata in maschera di Fenioux, che si preannuncia memorabile!

Indossate il vostro travestimento migliore e le vostre scarpe da ginnastica e partecipate a una mattinata di sport e di festa.

Este año Fenioux celebra su primera carrera y marcha de disfraces… ¡y promete ser memorable!

Ponte tu mejor disfraz y tus zapatillas y ven a pasar una mañana de deporte y fiesta.

