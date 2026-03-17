Escapade Créole: Cours de cuisine Antillaise + Atelier Cocktails autour du Rhum La Grande École Le Havre

Escapade Créole: Cours de cuisine Antillaise + Atelier Cocktails autour du Rhum

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 18:00:00

fin : 2026-04-30 21:00:00

Date(s) :

2026-04-30

Direction les Antilles le temps d’une soirée immersive, chaleureuse et gourmande. La Grande École vous propose une expérience en deux temps un atelier de cuisine antillaise animé par notre chef Sabrina. Un atelier cocktail autour du rhum, emblème des Caraïbes, animé par notre spécialiste Jonathan.

Au programme découverte des épices et des produits emblématiques Préparation de recettes créoles authentiques Secrets de cuisine transmis avec passion Initiation à la mixologie autour du rhum Création et dégustation de cocktails inspirés des Caraïbes.

Entre parfums de colombo, notes de citron vert, vanille et rhum ambré, vous voyagerez à travers les saveurs et les traditions des Antilles. Plus qu’un cours de cuisine, c’est un moment de partage, de culture et de convivialité. On cuisine. On mélange. On déguste. On s’évade.

Durée 3h

Réservation obligatoire .

La Grande École 6 Rue Gustave Lennier Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 46 44 08 contact@la-grande-ecole.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escapade Créole: Cours de cuisine Antillaise + Atelier Cocktails autour du Rhum

L’événement Escapade Créole: Cours de cuisine Antillaise + Atelier Cocktails autour du Rhum Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie