Escapade croquis Mamers

Stage de dessin sur le vif en extérieur !
Charlotte, graphiste-illustratrice, vous propose un après-midi de détente et de création avec ce stage de croquis dans les rues de Mamers.
Profitez de ses conseils en toute bienveillance.
Tarif 20€ par ado/adulte
Infos et réservations au 06 17 43 84 59 charlottefoisseau@yahoo.fr .
Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 43 84 59 charlottefoisseau@yahoo.fr
English :
Live drawing workshop outdoors!
German :
Praktikum im Zeichnen von Schnappschüssen im Freien!
Italiano :
Corso di disegno dal vivo all’aperto!
Espanol :
Curso de dibujo al aire libre
