Escapade croquis Mamers

Début : 2025-10-04 14:00:00

fin : 2025-10-04 17:00:00

2025-10-04

Stage de dessin sur le vif en extérieur !

Charlotte, graphiste-illustratrice, vous propose un après-midi de détente et de création avec ce stage de croquis dans les rues de Mamers.

Profitez de ses conseils en toute bienveillance.

Tarif 20€ par ado/adulte

Infos et réservations au 06 17 43 84 59 charlottefoisseau@yahoo.fr .

Mamers 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 6 17 43 84 59 charlottefoisseau@yahoo.fr

English :

Live drawing workshop outdoors!

German :

Praktikum im Zeichnen von Schnappschüssen im Freien!

Italiano :

Corso di disegno dal vivo all’aperto!

Espanol :

Curso de dibujo al aire libre

