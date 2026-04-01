Bellemagny

Escapade culinaire à Madagascar

14 rue du Couvent Bellemagny Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26 11:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Messe, repas sur réservation. Repas sur réservation au 06 18 05 50 14 ou 06 16 97 18 10

Les Soeurs du Couvent de Bellemagny et l’équipe de bénévoles vous ouvrent leurs portes pour partager une journée unique, de joie, de bonne huemur et pleine de saveurs, au Couvent, pour une escapade culinaire à Madagascar.

Au programme

11h30 Messe animée par des chants malgaches

12h30 Vous pourrez participer à la Messe animée par de magnifiques chants malagaches

12h15 Repas traditionnel malgache

Au menu

Entrée assiette de petites crudités, nems et beignets de légumes

Plat viande de boeuf en sauce à la façon malgache, accompagnée de haricots verts et d’une timbale de riz renversé

Dessert trio glacé

Café ou tisane orffert

Les boissons pourront être réglées sur place

Réservation des repas jusqu’au vendredi 24 avril à 18h au 06 18 05 50 14 ou 06 16 97 18 10. .

14 rue du Couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 05 50 14 suzanneweiss68@yahoo.fr

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English :

Mass, meal on reservation. Meal on reservation 06 18 05 50 14 or 06 16 97 18 10

L’événement Escapade culinaire à Madagascar Bellemagny a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau