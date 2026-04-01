Escapade culinaire à Madagascar Bellemagny
Escapade culinaire à Madagascar Bellemagny dimanche 26 avril 2026.
Bellemagny
Escapade culinaire à Madagascar
14 rue du Couvent Bellemagny Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26 11:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Messe, repas sur réservation. Repas sur réservation au 06 18 05 50 14 ou 06 16 97 18 10
Les Soeurs du Couvent de Bellemagny et l’équipe de bénévoles vous ouvrent leurs portes pour partager une journée unique, de joie, de bonne huemur et pleine de saveurs, au Couvent, pour une escapade culinaire à Madagascar.
Au programme
11h30 Messe animée par des chants malgaches
12h30 Vous pourrez participer à la Messe animée par de magnifiques chants malagaches
12h15 Repas traditionnel malgache
Au menu
Entrée assiette de petites crudités, nems et beignets de légumes
Plat viande de boeuf en sauce à la façon malgache, accompagnée de haricots verts et d’une timbale de riz renversé
Dessert trio glacé
Café ou tisane orffert
Les boissons pourront être réglées sur place
Réservation des repas jusqu’au vendredi 24 avril à 18h au 06 18 05 50 14 ou 06 16 97 18 10. .
14 rue du Couvent Bellemagny 68210 Haut-Rhin Grand Est +33 6 18 05 50 14 suzanneweiss68@yahoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Mass, meal on reservation. Meal on reservation 06 18 05 50 14 or 06 16 97 18 10
L’événement Escapade culinaire à Madagascar Bellemagny a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de tourisme du Sundgau