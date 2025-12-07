Escapade de Noël Bourges Cœur historique et marais Bourges

Escapade de Noël Bourges Cœur historique et marais

Place Simone Veil Bourges Cher

Tarif : 29 EUR

Début : 2025-12-07 09:00:00

2025-12-07

Vivez la magie de Noël autrement !

Nos journées Randonnée & Patrimoine vous invitent à mêler nature, culture et ambiance festive autour des marchés de Noël du Cher.

Matin Randonnée accompagnée (7 km)

Balade guidée d’1h30 dans le centre historique et les marais de Bourges, entre ruelles médiévales et paysages naturels.

Midi Déjeuner libre sur le Marché de Noël

Temps libre pour déjeuner et découvrir les chalets, spécialités locales et profiter d’une boisson chaude offerte* dans une ambiance féérique.

*Possibilité de déguster la boisson en fin de journée.

Après-midi Visite guidée de la Cathédrale

Découverte de la Cathédrale Saint-Étienne, classée UNESCO, avec un guide en costume d’époque qui vous fera revivre traditions et légendes de Noël. 29 .

Place Simone Veil Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 23

English :

Experience the magic of Christmas in a different way!

Our Hiking & Heritage days invite you to combine nature, culture and a festive atmosphere around the Cher Christmas markets.

