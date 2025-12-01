Escapade de Noël Bourges Val d’Auron et Cœur Historique Bourges

Escapade de Noël Bourges Val d’Auron et Cœur Historique

Place Simone Veil Bourges Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-21 09:00:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

Vivez la magie de Noël autrement !

Nos journées Randonnée & Patrimoine vous invitent à mêler nature, culture et ambiance festive autour des marchés de Noël du Cher.

Matin Randonnée accompagnée (environ 10 km)

Balade guidée d’1h30 au départ du Val d’Auron jusqu’au centre historique, mêlant nature, lac et patrimoine.

Midi Déjeuner libre au Marché de Noël

Temps libre pour déjeuner, découvrir les chalets, goûter aux spécialités locales et profiter d’une boisson chaude offerte* dans une ambiance féérique.

*Possibilité de déguster la boisson en fin de journée.

Après-midi Visite guidée de la Cathédrale

Visite de la Cathédrale Saint-Étienne (UNESCO) avec un guide en costume d’époque, autour des traditions et légendes de Noël. 29 .

Place Simone Veil Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 23

English :

Experience the magic of Christmas in a different way!

Our Hiking & Heritage days invite you to combine nature, culture and a festive atmosphere around the Cher Christmas markets.

