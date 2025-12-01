Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château

20 Rue de la Mairie Menetou-Salon Cher

Tarif : 29 – 29 – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 09:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

Vivez la magie de Noël autrement !

Nos journées Randonnée & Patrimoine vous invitent à mêler nature, culture et ambiance festive autour des marchés de Noël du Cher.

Matin Balade accompagnée (environ 11 km)

Circuit guidé d’1h30 autour du vignoble de Menetou-Salon, entre collines, chemins ruraux et hameaux typiques.

Midi Déjeuner libre au Marché de Noël

Temps libre pour déjeuner et découvrir les créations artisanales, avec une boisson chaude offerte* dans une ambiance festive.

*Possibilité de la déguster en fin de journée.

Après-midi Visite guidée du Château de Menetou-Salon

Découverte du château néo-gothique architecture, salons princiers et histoires qui ont marqué cette demeure. 29 .

20 Rue de la Mairie Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 23

English :

Experience the magic of Christmas in a different way!

Our Hiking & Heritage days invite you to combine nature, culture and a festive atmosphere around the Cher Christmas markets.

L’événement Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château Menetou-Salon a été mis à jour le 2025-11-26 par BERRY