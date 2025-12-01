Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château Menetou-Salon
Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château Menetou-Salon dimanche 14 décembre 2025.
Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château
20 Rue de la Mairie Menetou-Salon Cher
Tarif : 29 – 29 – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14 09:00:00
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Vivez la magie de Noël autrement !
Nos journées Randonnée & Patrimoine vous invitent à mêler nature, culture et ambiance festive autour des marchés de Noël du Cher.
Matin Balade accompagnée (environ 11 km)
Circuit guidé d’1h30 autour du vignoble de Menetou-Salon, entre collines, chemins ruraux et hameaux typiques.
Midi Déjeuner libre au Marché de Noël
Temps libre pour déjeuner et découvrir les créations artisanales, avec une boisson chaude offerte* dans une ambiance festive.
*Possibilité de la déguster en fin de journée.
Après-midi Visite guidée du Château de Menetou-Salon
Découverte du château néo-gothique architecture, salons princiers et histoires qui ont marqué cette demeure. 29 .
20 Rue de la Mairie Menetou-Salon 18510 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 00 23
English :
Experience the magic of Christmas in a different way!
Our Hiking & Heritage days invite you to combine nature, culture and a festive atmosphere around the Cher Christmas markets.
L’événement Escapade de Noël Menetou-Salon Entre Vignes et Château Menetou-Salon a été mis à jour le 2025-11-26 par BERRY