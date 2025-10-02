Escapade découverte aux salins du Lion Salins du Lion Vitrolles
Escapade découverte aux salins du Lion Salins du Lion Vitrolles jeudi 2 octobre 2025.
Escapade découverte aux salins du Lion
Jeudi 2 octobre 2025 de 9h à 12h. Salins du Lion Plage des Marettes Vitrolles Bouches-du-Rhône
Escapade découverte aux salins.
Balade de découverte des Salins du Lion et du sentier du Littoral. .
Salins du Lion Plage des Marettes Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 77 90 27 tourisme@ville-vitrolles13.fr
English :
Discover the salt marshes.
German :
Entdeckungsausflug zu den Salinen.
Italiano :
Scoprite le saline.
Espanol :
Descubra las salinas.
L’événement Escapade découverte aux salins du Lion Vitrolles a été mis à jour le 2025-09-08 par Provence Tourisme