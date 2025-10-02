Escapade découverte aux salins du Lion Salins du Lion Vitrolles

Jeudi 2 octobre 2025 de 9h à 12h. Salins du Lion Plage des Marettes Vitrolles Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-02 09:00:00

fin : 2025-10-02 12:00:00

2025-10-02

Escapade découverte aux salins.

Balade de découverte des Salins du Lion et du sentier du Littoral. .

Salins du Lion Plage des Marettes Vitrolles 13127 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 77 90 27 tourisme@ville-vitrolles13.fr

English :

Discover the salt marshes.

German :

Entdeckungsausflug zu den Salinen.

Italiano :

Scoprite le saline.

Espanol :

Descubra las salinas.

