Escapade en calèche

Montmartin-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 15:00:00

fin : 2026-04-16 16:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Balade en calèche bâchée tractée par des chevaux de trait. Soit descente sur la plage soit vue sur les îles en fonction des marées, autre jour possible pour réservation. Pour petits et grands. Forfait 50 € jusqu’à 4 personnes puis supplément par personne en plus. .

Montmartin-sur-Mer 50590 Manche Normandie +33 6 62 45 83 94 cheval.atteler.monter@outlook.fr

