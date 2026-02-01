Escapade en cuisine à Carnet de Voyage Carnet de Voyage Vouillé

Escapade en cuisine à Carnet de Voyage

Immersion en cuisine sur le thème du Japon lors d’un atelier culinaire au restaurant Carnet de voyage. Que vous soyez débutant ou cuisinier confirmé, venez vivre une expérience conviviale et sensorielle et soyez prêts à épater vos invités ! Durée de l’atelier 1h30.

Réservation obligatoire.

Carnet de Voyage 18 Rue du Lac Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Escapade en cuisine à Carnet de Voyage

Immerse yourself in a Japanese-themed culinary workshop at the Carnet de voyage restaurant. Whether you’re a beginner or an experienced cook, come and enjoy a friendly, sensory experience, and be ready to wow your guests! Workshop duration: 1h30.

Reservations required.

