Escapade en cuisine au fournil de Bellefois Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou

Fournil de Bellefois 4 Place de la Liberté Neuville-de-Poitou Vienne
Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois à Neuville-de-Poitou.
English : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois
Immerse yourself in the world of chocolate during a culinary workshop at the « Le fournil de Bellefois » bakery in Neuville-de-Poitou.
German : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois
Eintauchen in die Küche rund um die Schokolade bei einem kulinarischen Workshop in der Bäckerei « le fournil de Bellefois » in Neuville-de-Poitou.
Italiano :
Immergetevi nel mondo del cioccolato durante un laboratorio culinario presso la pasticceria « le fournil de Bellefois » a Neuville-de-Poitou.
Espanol : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois
Sumérjase en el mundo del chocolate durante un taller culinario en la pastelería « le fournil de Bellefois » de Neuville-de-Poitou.
