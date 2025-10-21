Escapade en cuisine au fournil de Bellefois Fournil de Bellefois Neuville-de-Poitou

Fournil de Bellefois 4 Place de la Liberté Neuville-de-Poitou Vienne

Immersion en cuisine autour du chocolat lors d’un atelier culinaire à la boulangerie le fournil de Bellefois à Neuville-de-Poitou.

Fournil de Bellefois 4 Place de la Liberté Neuville-de-Poitou 86170 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 42 15 contact@tourisme-hautpoitou.fr

English : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois

Immerse yourself in the world of chocolate during a culinary workshop at the « Le fournil de Bellefois » bakery in Neuville-de-Poitou.

German : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois

Eintauchen in die Küche rund um die Schokolade bei einem kulinarischen Workshop in der Bäckerei « le fournil de Bellefois » in Neuville-de-Poitou.

Italiano :

Immergetevi nel mondo del cioccolato durante un laboratorio culinario presso la pasticceria « le fournil de Bellefois » a Neuville-de-Poitou.

Espanol : Escapade en cuisine au fournil de Bellefois

Sumérjase en el mundo del chocolate durante un taller culinario en la pastelería « le fournil de Bellefois » de Neuville-de-Poitou.

