ESCAPADE EN MINI-BUS AVEC BUSCAPADE LA CATHÉDRALE DE MAGUELONE

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-05 2026-03-18 2026-04-02 2026-04-15 2026-04-30 2026-05-07 2026-05-14 2026-05-27 2026-06-24 2026-07-09 2026-09-16 2026-09-30 2026-10-08 2026-10-21 2026-11-11

En minibus partez à la découverte de la Cathédrale de Maguelone et du Phare de Palavas

En minibus partez à la découverte de la Cathédrale de Maguelone et du Phare de PalavasVisite commentée de la cathédrale romane de Maguelone, majestueuse entre mer et étang, terre d’asile des papes au XIIème Siècle et du phare de Palavas (visite comprise)​Départ de Sète pont de la savonnerie ou Balaruc-les-Bains devant l’arrêt de bus de la poste en face du magasin SPARConseils Prendre des chaussures confortables (éviter les tongs), de l’eau et une casquette !Attention merci de préciser si l’on ne prend pas le repas au 06 25 16 02 27, sinon ce dernier est systématiquement réservéDépart de la visite dès 4 personnes avec un maximum de 8 personnes. Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou quota non atteint sur décision du prestataire. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 25 16 02 27 yvesbousquet@buscapade-languedoc.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover Maguelone Cathedral and Palavas Lighthouse by minibus

L’événement ESCAPADE EN MINI-BUS AVEC BUSCAPADE LA CATHÉDRALE DE MAGUELONE Balaruc-les-Bains a été mis à jour le 2026-02-10 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE