ESCAPADE EN MINI-BUS AVEC BUSCAPADE L’ABBAYE DE SAINT-GUILHEM

Balaruc-les-Bains Hérault

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-26

fin : 2026-09-02

Date(s) :

2026-02-26 2026-03-04 2026-04-01 2026-04-23 2026-05-06 2026-06-03 2026-07-01 2026-08-05 2026-09-02 2026-10-29 2026-11-04 2026-11-26 2026-12-02

En minibus, partez à la découverte deSaint-Guilhem-le-Désert, plus beau village de France,

En minibus, partez à la découverte d’un village médiéval !Saint-Guilhem-le-Désert, plus beau village de France, un village médiéval dans son jus son abbatiale romane du XIIe siècle et son cloître, ses ruelles avec fenêtres renaissance, ses boutiques et le cirque du bout du monde.Découverte du village puis temps libre.Conseils Prendre des chaussures confortables (éviter les tongs), de l’eau et une casquette !Départ de la visite dès 3 personnes avec un maximum de 8 personnes. Annulation possible en cas de mauvaises conditions météorologiques ou quota non atteint sur décision du prestataire. .

Balaruc-les-Bains 34540 Hérault Occitanie +33 6 25 16 02 27 yvesbousquet@buscapade-languedoc.fr

English :

Discover Saint-Guilhem-le-Désert, France’s most beautiful village, by minibus,

