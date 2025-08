Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade

Évocation littéraire, photographique et musicale de la Mongolie autour de l’œuvre de l’auteur Galsan Tshinag.

Médiathèque Jehanne Arnaud Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 56 77 70

English : Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade

A literary, photographic and musical evocation of Mongolia based on the work of author Galsan Tshinag.



The Sainte-Maxime / Neuenbürg (Germany) Twinning Committee joins forces with the Médiathèque for an evening of travel. Destination: the vast steppes of Mongolia. To guide our steps, a border-crosser: Galsan Tshinag, a German-speaking nomadic writer. Readings, discussions, images and music to celebrate a truly literary journey. A journey where the wind of the plains blows across the pages, and where German becomes the language of wide open spaces, exile, return, memory and transmission. An unexpected bridge between Europe and Asia, a desire to open up to distant horizons to better understand and apprehend the world…

German : Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade

Eine literarische, fotografische und musikalische Darstellung der Mongolei, die sich auf die Werke des Autors Galsan Tshinag bezieht.

Italiano : Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade

Un’evocazione letteraria, fotografica e musicale della Mongolia basata sull’opera dell’autore Galsan Tshinag.



Il Comitato di gemellaggio Sainte-Maxime / Neuenbürg (Germania) unisce le forze con la Médiathèque per una serata di viaggio. Destinazione: le vaste steppe della Mongolia. A guidare i nostri passi, un frontaliere: Galsan Tshinag, scrittore nomade di lingua tedesca. Letture, discussioni, immagini e musica per celebrare un vero e proprio viaggio letterario. Un viaggio in cui il vento delle pianure soffia sulle pagine e il tedesco diventa la lingua dei grandi spazi, dell’esilio, del ritorno, della memoria e della trasmissione. Un ponte inaspettato tra Europa e Asia, un desiderio di aprirsi a orizzonti lontani per capire e comprendere meglio il mondo…

Espanol : Escapade en Mongolie carnet de voyage d’une plume nomade

Una evocación literaria, fotográfica y musical de Mongolia basada en la obra del autor Galsan Tshinag.

