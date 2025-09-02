Escapade entre phare et rivière Landéda

Escapade entre phare et rivière

Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Embarquez au Port de l’Aber Wrac’h à Landéda pour 2h15 de promenade unique sur l’Aber Wrac’h, à la découverte de paysages sauvages et de l’histoire locale.

Après cette balade commentée, vous mettrez le cap sur l’île Vierge pour une escale des plus dépaysantes. Vous aurez la chance de profiter d’un moment privilégié de calme et de déconnexion totale, loin de toute agitation. Grâce à sa conception, notre bateau offre un grand confort de navigation un vrai plus pour apprécier pleinement cette sortie en mer de 2h15. Sur place, notre matelot vous accompagnera pour une visite guidée du phare, incluse dans le tarif, et vous fera découvrir les secrets de ce lieu exceptionnel. Vous profiterez ensuite librement de la quiétude et de la beauté naturelle de l’île.

L’expérience se vit en petit comité seulement 12 places disponibles à bord pour garantir une ambiance intimiste et chaleureuse. Les commentaires passionnants de Robin, notre matelot passionné par les Abers et les histoires qu’ils renferment, vous plongeront dans un moment hors du temps.

Prévoir des vêtements chauds et de quoi vous protéger des embruns. .

Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 74 94

