ESCAPADE GIGNAÇOISE – Gignac, 1 juin 2025 07:00, Gignac.

Hérault

ESCAPADE GIGNAÇOISE Gignac Hérault

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

2025-06-08

Une après-midi de saveurs… arpentez les ruelles de Gignac à la rencontre de son riche passé viticole.

14h30 Visite de Gignac, un village typique de l’Hérault, à travers une balade contée qui vous emmènera à la rencontre de son histoire, de ses monuments et de ses paysages.

16h Direction le Domaine de Rieussec pour une immersion viticole. Profitez d’une visite de ses jardins à la française classés au titre des monuments historiques et dégustez les vins du caveau. .

Gignac 34150 Hérault Occitanie

English :

An afternoon of flavors? stroll through the narrow streets of Gignac to discover its rich winegrowing past.

German :

Ein Nachmittag voller Geschmackserlebnisse? Schlendern Sie durch die Gassen von Gignac und begegnen Sie seiner reichen Weinbauvergangenheit.

Italiano :

Un pomeriggio all’insegna del gusto? Passeggiate per le stradine di Gignac per scoprire il suo ricco passato vitivinicolo.

Espanol :

Una tarde de sabor… pasee por las callejuelas de Gignac para descubrir su rico pasado vitivinícola.

L’événement ESCAPADE GIGNAÇOISE Gignac a été mis à jour le 2025-05-17 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT