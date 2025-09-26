Escapade gourmande La Favière Bormes-les-Mimosas
Escapade gourmande La Favière Bormes-les-Mimosas vendredi 26 septembre 2025.
Escapade gourmande
La Favière 244 boulevard du Front de mer Bormes-les-Mimosas Var
Début : 2025-09-26 11:00:00
fin : 2025-09-27 22:00:00
Depuis plusieurs années, Escapade Gourmande a su s’imposer comme un rendez-vous incontournable des amateurs de gastronomie en proposant une ambiance unique de partage et de convivialité.
+33 4 94 01 38 38 mail@bormeslesmimosas.com
English : Escapade gourmande
On the menu of four days and nights out of time: fun, tastings, discoveries, meetings, sharing …
German : Escapade gourmande
Seit mehreren Jahren hat sich Escapade Gourmande als unumgänglicher Treffpunkt für Gastronomieliebhaber etabliert, indem es eine einzigartige Atmosphäre des Teilens und der Geselligkeit bietet.
Italiano : Escapade gourmande
Nel corso degli anni, Escapade Gourmande si è affermata come un appuntamento imperdibile per gli amanti della cucina, offrendo un’atmosfera unica di condivisione e convivialità.
Espanol : Escapade gourmande
A lo largo de los años, Escapade Gourmande se ha consolidado como una cita ineludible para los amantes de la gastronomía, ofreciendo un ambiente único para compartir y convivir.
L’événement Escapade gourmande Bormes-les-Mimosas a été mis à jour le 2025-09-12 par Mairie de Bormes les Mimosas