ESCAPADE GOURMANDE EN TROTTINETTE GEANTE – Port-Vendres, 3 juillet 2025 16:00, Port-Vendres.

Pyrénées-Orientales

ESCAPADE GOURMANDE EN TROTTINETTE GEANTE Route de la Jetée Port-Vendres Pyrénées-Orientales

Tarif : 45

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-03 16:00:00

fin : 2025-07-03 18:00:00

Date(s) :

2025-07-03

2025-07-10

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Découverte au cœur des paysages catalans, entre aventure électrique et immersion viticole ! Balade encadrée en trottinette électrique tout terrain avec notre partenaire « Ca Trott », suivie d’une dégustation conviviale de vins de Collioure et de Banyuls au Domaine Claire Mayol à Port-Vendres.

Route de la Jetée

Port-Vendres 66660 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

English :

Discover the heart of the Catalan countryside, with a combination of electric adventure and wine immersion! Supervised ride on an all-terrain electric scooter with our partner « Ca Trott », followed by a convivial tasting of Collioure and Banyuls wines at Domaine Claire Mayol in Port-Vendres.

German :

Entdeckungstour im Herzen der katalanischen Landschaft, zwischen Elektroabenteuer und Eintauchen in den Weinbau! Betreute Fahrt mit einem geländegängigen Elektroroller mit unserem Partner « Ca Trott », gefolgt von einer geselligen Weinprobe von Collioure- und Banyuls-Weinen in der Domaine Claire Mayol in Port-Vendres.

Italiano :

Scoprite il cuore della campagna catalana, una combinazione di avventura elettrica e immersione nel vino! Giro supervisionato su uno scooter elettrico fuoristrada con il nostro partner « Ca Trott », seguito da una degustazione conviviale di vini di Collioure e Banyuls presso il Domaine Claire Mayol a Port-Vendres.

Espanol :

Descubra el corazón de la campiña catalana, ¡una combinación de aventura eléctrica e inmersión en el vino! Paseo supervisado en scooter eléctrico todoterreno con nuestro socio « Ca Trott », seguido de una cata de vinos de Collioure y Banyuls en el Domaine Claire Mayol de Port-Vendres.

L’événement ESCAPADE GOURMANDE EN TROTTINETTE GEANTE Port-Vendres a été mis à jour le 2025-05-26 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE