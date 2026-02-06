Escapade gourmande Saint-Aubin-des-Coudrais
La Contessière Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe
Tarif : – –
Début : 2026-03-14
fin : 2026-03-14
2026-03-14
Une occasion unique de découvrir (ou redécouvrir) les saveurs authentiques de notre belle région, tout en plongeant dans l’univers de ALL’HERBE, notre marque dédiée à la nature et au plaisir culinaire. Découvrez les valeurs qui nous animent
Promenade conviviale pour découvrir la méthode d’élevage . Déjeuner fermier 14€.
Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire au 06 67 78 42 23. .
La Contessière Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 78 42 23
