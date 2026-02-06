Escapade gourmande Saint-Aubin-des-Coudrais

Escapade gourmande

La Contessière Saint-Aubin-des-Coudrais Sarthe

2026-03-14

Une occasion unique de découvrir (ou redécouvrir) les saveurs authentiques de notre belle région, tout en plongeant dans l’univers de ALL’HERBE, notre marque dédiée à la nature et au plaisir culinaire. Découvrez les valeurs qui nous animent

Promenade conviviale pour découvrir la méthode d’élevage . Déjeuner fermier 14€.

Les places étant limitées, nous vous invitons à vous inscrire au 06 67 78 42 23. .

La Contessière Saint-Aubin-des-Coudrais 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 6 67 78 42 23

