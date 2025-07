Escapade itinérance à vélo avec les Gaillardes VDS Mobilité Saint-Jean-d’Angély

VDS Mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d'Angély Charente-Maritime

Début : Samedi 2025-07-31

2025-07-31

À l’occasion de la venue de la troupe de théâtre Les Gaillardes, qui jouera son spectacle à 19h au plan d’eau de Bernouët, rejoignez-nous pour la balade à vélo mensuelle de VDS Mobilité. Boucle de 20 km

VDS Mobilité 60 avenue Aristide Briand Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 33 24 77 info@valsdesaintonge.fr

Anlässlich des Besuchs der Theatergruppe Les Gaillardes, die ihr Stück um 19 Uhr am Plan d’eau de Bernouët aufführen wird, nehmen Sie an der monatlichen Fahrradtour von VDS Mobilité teil. 20 km lange Schleife

In occasione dell’arrivo della compagnia teatrale Les Gaillardes, che metterà in scena il suo spettacolo alle 19.00 al lago Bernouët, unitevi a noi per la pedalata mensile di VDS Mobilité. Anello di 20 km

Con motivo de la llegada de la compañía de teatro Les Gaillardes, que representará su espectáculo a las 19:00 h en el lago Bernouët, únase a nosotros en el paseo mensual en bicicleta VDS Mobilité. Circuito de 20 km

L’événement Escapade itinérance à vélo avec les Gaillardes Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-07-23 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme