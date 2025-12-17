Escapade Locale Village Vacances APAS Camaret-sur-Mer

Escapade Locale

Village Vacances APAS Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer Finistère

Envie d’une pause conviviale et authentique près de chez vous ?

Nous avons le plaisir de vous inviter à une Escapade locale au Village Vacances de Pen-Hir, le dimanche 19 avril, de 14h00 à 18h00.

Cette après-midi sera placée sous le signe du local, de la créativité et du partage, dans un cadre naturel exceptionnel.

Au programme

• Dégustation et vente de produits locaux

• Pop-up d’artistes

• Petit goûter offert

Entrée gratuite pour tous les visiteurs.

Venez flâner, goûter, échanger et soutenir les talents et producteurs de notre territoire, face à la mer et au cœur de la nature.

Lieu Village Vacances de Pen Hir

Date Dimanche 19 avril

Horaire 14h00 18h00

Nous serons ravis de vous accueillir et de partager ce beau moment avec vous.

À très bientôt,

L’équipe du Village Vacances de Pen Hir .

Village Vacances APAS Lieu-dit Le Veryac’h Camaret-sur-Mer 29570 Finistère Bretagne +33 2 98 27 93 14

