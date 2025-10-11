Escapade Marche rose Gibourne

Escapade Marche rose Gibourne samedi 11 octobre 2025.

Escapade Marche rose

Salle des fêtes Gibourne Charente-Maritime

Tarif : – – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-11 08:30:00

Date(s) :

2025-10-11

L’association Aux Cagouilles vous donne rendez-vous le samedi 11 octobre à 9h dans le cadre d’octobre rose pour une marche rose, en partenariat avec l’ACCA et la miaire de Gibourne.

.

Salle des fêtes Gibourne 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 33 88

English :

The Aux Cagouilles association invites you to join them on Saturday October 11 at 9 a.m. for a pink walk, in partnership with the ACCA and the Miaire de Gibourne.

German :

Der Verein Aux Cagouilles lädt Sie am Samstag, den 11. Oktober um 9 Uhr im Rahmen des rosafarbenen Oktobers zu einem rosafarbenen Spaziergang ein, der in Partnerschaft mit der ACCA und der Miaire de Gibourne stattfindet.

Italiano :

L’associazione Aux Cagouilles vi invita a unirvi a loro sabato 11 ottobre alle 9 per una passeggiata rosa, in collaborazione con l’ACCA e la Miaire de Gibourne.

Espanol :

La asociación Aux Cagouilles le invita a unirse a ellos el sábado 11 de octubre a las 9 de la mañana para una marcha rosa, en colaboración con el ACCA y la Miaire de Gibourne.

L’événement Escapade Marche rose Gibourne a été mis à jour le 2025-09-18 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme