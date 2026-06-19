Roquebrune-Cap-Martin

Escapade matinale à Roquebrune village

Place des 2 Frères Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes

Tarif : 28 – 28 – 28 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 09:00:00

fin : 2026-07-16 11:30:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16 2026-08-14 2026-08-21

Petit déjeuner & visite guidée.

Après un petit déjeuner sur une terrasse ensoleillée, nous partirons découvrir les ruelles du village.

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Place des 2 Frères Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 v_saintmarcel@hotmail.com

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English : A Morning Getaway to the Village of Roquebrune

Breakfast & guided tour.

After breakfast on a sunny terrace, we’ll set out to explore the village’s narrow streets.

L’événement Escapade matinale à Roquebrune village Roquebrune-Cap-Martin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles