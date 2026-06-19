Escapade matinale à Roquebrune village Roquebrune-Cap-Martin
Escapade matinale à Roquebrune village Roquebrune-Cap-Martin jeudi 9 juillet 2026.
Roquebrune-Cap-Martin
Escapade matinale à Roquebrune village
Place des 2 Frères Roquebrune-Cap-Martin Alpes-Maritimes
Tarif : 28 – 28 – 28 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-07-16 11:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-07-16 2026-08-14 2026-08-21
Petit déjeuner & visite guidée.
Après un petit déjeuner sur une terrasse ensoleillée, nous partirons découvrir les ruelles du village.
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Place des 2 Frères Roquebrune-Cap-Martin 06190 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 83 93 70 20 v_saintmarcel@hotmail.com
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English : A Morning Getaway to the Village of Roquebrune
Breakfast & guided tour.
After breakfast on a sunny terrace, we’ll set out to explore the village’s narrow streets.
L’événement Escapade matinale à Roquebrune village Roquebrune-Cap-Martin a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme Menton, Riviera & Merveilles
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