Escapade nature avec les Baudets du Poitou Port de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac

Port de Vitrezay Echappée Nature de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-08-29
fin : 2025-08-29 12:30:00
Date(s) :
2025-08-29
Escapade nature avec les Baudets du Poitou
.
Port de Vitrezay Echappée Nature de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 89 89 vitrezay@charente-maritime.fr
English :
Nature escapade with the Baudets du Poitou
German :
Naturausflug mit den Baudets du Poitou
Italiano :
Una pausa nella natura con i Baudets du Poitou
Espanol :
Escapada a la naturaleza con los Baudets du Poitou
