Escapade nature avec les Baudets du Poitou Port de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac

Port de Vitrezay Echappée Nature de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-08-29

fin : 2025-08-29 12:30:00

Date(s) :

2025-08-29

Port de Vitrezay Echappée Nature de Vitrezay Saint-Sorlin-de-Conac 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 49 89 89 vitrezay@charente-maritime.fr

English :

Nature escapade with the Baudets du Poitou

German :

Naturausflug mit den Baudets du Poitou

Italiano :

Una pausa nella natura con i Baudets du Poitou

Espanol :

Escapada a la naturaleza con los Baudets du Poitou

L’événement Escapade nature avec les Baudets du Poitou Saint-Sorlin-de-Conac a été mis à jour le 2025-08-05 par Offices de Tourisme de Jonzac