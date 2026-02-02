Escapade Nature et Géants La Roche-Clermault

Escapade Nature et Géants

La journée débutera par une immersion au cœur du marais de Taligny, seule réserve naturelle régionale d’Indre-et-Loire. Entourés d’une végétation qui se réveille et qui sera bientôt luxuriante, découvrez les usages traditionnels du marais et initiez-vous à l’art de la vannerie buissonnière, concevez des objets et de jouets constitués d’éléments végétaux. Après ce temps de découverte, rendez-vous à la Devinière, maison d’enfance de Rabelais. Une fois sur place les jardins vous offrent leur écrin pour un pique-nique sorti du panier. L’’appétit satisfait, profitez d’une lecture du paysage rythmée par les aventures épiques des géants de Rabelais.

• Public famille

• Encadrement par des médiateurs naturalistes et patrimoniaux

• Prévoir votre pique-nique

• Tout public

• Tarifs 10€ 9€ .

La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18

English :

The day begins with an immersion in the heart of the Taligny marsh, Indre-et-Loire?s only regional nature reserve. After this time of discovery, head to La Devinière, Rabelais’ childhood home. Once there, you’ll be treated to a picnic in the gardens.

