Escapade Nature et Géants La Roche-Clermault
Escapade Nature et Géants La Roche-Clermault mercredi 15 avril 2026.
Escapade Nature et Géants
La Roche-Clermault Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-04-15
fin : 2026-04-15
Date(s) :
2026-04-15
La journée débutera par une immersion au cœur du marais de Taligny, seule réserve naturelle régionale d’Indre-et-Loire. Après ce temps de découverte, rendez-vous à la Devinière, maison d’enfance de Rabelais. Une fois sur place les jardins vous offrent leur écrin pour un pique-nique sorti du panier.
La journée débutera par une immersion au cœur du marais de Taligny, seule réserve naturelle régionale d’Indre-et-Loire. Entourés d’une végétation qui se réveille et qui sera bientôt luxuriante, découvrez les usages traditionnels du marais et initiez-vous à l’art de la vannerie buissonnière, concevez des objets et de jouets constitués d’éléments végétaux. Après ce temps de découverte, rendez-vous à la Devinière, maison d’enfance de Rabelais. Une fois sur place les jardins vous offrent leur écrin pour un pique-nique sorti du panier. L’’appétit satisfait, profitez d’une lecture du paysage rythmée par les aventures épiques des géants de Rabelais.
• Public famille
• Encadrement par des médiateurs naturalistes et patrimoniaux
• Prévoir votre pique-nique
• Tout public
• Tarifs 10€ 9€ .
La Roche-Clermault 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 95 91 18
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The day begins with an immersion in the heart of the Taligny marsh, Indre-et-Loire?s only regional nature reserve. After this time of discovery, head to La Devinière, Rabelais’ childhood home. Once there, you’ll be treated to a picnic in the gardens.
L’événement Escapade Nature et Géants La Roche-Clermault a été mis à jour le 2026-02-02 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme