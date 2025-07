Escapade nature un puits de biodiversité Argent-sur-Sauldre

Escapade nature un puits de biodiversité Argent-sur-Sauldre mercredi 16 juillet 2025.

Escapade nature un puits de biodiversité

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 2 – 2 – EUR

2

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-16 14:00:00

fin : 2025-07-16

Date(s) :

2025-07-16

Cheminons ensemble au bord de l’étang du Puits et prenons le temps de contempler ce qui nous entoure.

Petites bêtes, arbres, fleurs, oiseaux, traces d’animaux… Toute une biodiversité est à portée de mains, partons à sa découverte !

Par Sologne Nature Environnement 2 .

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 76 27 18

English :

Let’s walk together along the banks of the Etang du Puits and take a moment to contemplate our surroundings.

German :

Lassen Sie uns gemeinsam am Ufer des Étang du Puits entlang gehen und uns Zeit nehmen, um unsere Umgebung zu betrachten.

Italiano :

Camminiamo insieme lungo le rive dell’Etang du Puits e prendiamoci un momento per contemplare ciò che ci circonda.

Espanol :

Caminemos juntos por las orillas del Etang du Puits y dediquemos un momento a contemplar nuestro entorno.

L’événement Escapade nature un puits de biodiversité Argent-sur-Sauldre a été mis à jour le 2025-07-10 par OT SAULDRE ET SOLOGNE