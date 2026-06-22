ESCAPADE NOCTURNE GUIDEE À LAVALETTE Lavalette
ESCAPADE NOCTURNE GUIDEE À LAVALETTE Lavalette vendredi 3 juillet 2026.
Lavalette
ESCAPADE NOCTURNE GUIDEE À LAVALETTE
Rue Jean Parisot Lavalette Haute-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 18:30:00
fin : 2026-07-03 23:00:00
Date(s) :
2026-07-03
Venez lors de notre escapade nocturne guidée découvrir avec nous le village de Lavalette ! Au détour d’une soirée, venez passer avec de nombreuses animations gratuites. Une soirée magique autour de la Nature, du Patrimoine et des étoiles !
Lors de cette escapade Nocturne, vous découvrirez le charmant petit village de Lavalette ! Au détour d’une visite évocative de l’église, vous découvrirez l’histoire de cette église dont l’éclairage nocturne bleu vous surprendra ! Après un petit apéro proposé par la mairie, départ pour une jolie randonnée de 6km afin d’admirer les paysages vallonnés du village ! De retour à Lavalette, nous dinerons (amenez votre propre pique-nique) en attendant que les étoiles se lèvent pour pouvoir les observer avec un animateur spécialisé ! .
Rue Jean Parisot Lavalette 31590 Haute-Garonne Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us on our guided nighttime tour to discover the village of Lavalette! Come spend an evening enjoying a variety of free activities. A magical evening celebrating nature, heritage, and the stars!
L’événement ESCAPADE NOCTURNE GUIDEE À LAVALETTE Lavalette a été mis à jour le 2026-06-22 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE