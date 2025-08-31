Escapade Randonnée matinale Saint-Savinien
Escapade Randonnée matinale Saint-Savinien dimanche 31 août 2025.
Escapade Randonnée matinale
Mairie d’Agonnay Saint-Savinien Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Gratuit pour les -12 ans
Rendez-vous pour une randonnée matinale, avec deux parcours de 8 et 12 km sur la trace de nos anciens.
Mairie d’Agonnay Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 71 98 27
English :
Join us for a morning hike, with two routes of 8 and 12 km, following in the footsteps of our ancestors.
German :
Treffen Sie sich zu einer Morgenwanderung mit zwei Strecken von 8 und 12 km auf den Spuren unserer Altvorderen.
Italiano :
Unitevi a noi per un’escursione mattutina, con due percorsi di 8 e 12 km, seguendo le orme dei nostri antenati.
Espanol :
Acompáñenos en una excursión matinal, con dos recorridos de 8 y 12 km, siguiendo las huellas de nuestros antepasados.
