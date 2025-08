Escapade Randonnée patrimoine et viticole Neuvicq-le-Château

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Début : Jeudi 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Randonnée accompagnée au départ du château, via le village et le vignoble en direction de la Motte Médiévale.

Château Neuvicq-le-Château 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 54 67 13 29

English :

Guided walk starting from the château, via the village and vineyards towards the Motte Médiévale.

German :

Begleitete Wanderung vom Schloss aus über das Dorf und die Weinberge in Richtung La Motte Médiévale.

Italiano :

Passeggiata guidata con partenza dallo château, attraverso il villaggio e i vigneti verso la Motte Médiévale.

Espanol :

Paseo guiado desde el castillo, pasando por el pueblo y los viñedos, hasta la Motte Médiévale.

