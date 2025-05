Escapade Randonnée pédestre semi-nocturne – Mazeray, 14 juin 2025 07:00, Mazeray.

Charente-Maritime

Escapade Randonnée pédestre semi-nocturne Terrain des sports Mazeray Charente-Maritime

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14 18:00:00

Date(s) :

2025-06-14

L’activité marche de l’Amicale Post-Scolaire Bat l’égaille

.

Terrain des sports

Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 44 76 37 association.post-scolaire@laposte.net

English :

The Amicale Post-scolaire « Bat l’égaille » walking association is organising its 14th semi-nightly walk

German :

Die Aktivität Marschieren der Amicale Post-Scolaire: « Bat l’égaille »

Italiano :

L’attività di camminata « Bat l’égaille » dell’Amicale Post-Scolaire

Espanol :

Actividad de senderismo « Bat l’égaille » de la Amicale Post-Scolaire

L’événement Escapade Randonnée pédestre semi-nocturne Mazeray a été mis à jour le 2025-05-19 par Destination Vals de Saintonge / Charentes Tourisme