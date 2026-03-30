Escapade Randonnée

Centre bourg Saint-Loup Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Un moment plein d’air frais de convivialité et de nature.

Un circuit de 7,5 km et un autre de 11,5 km.

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Centre bourg Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 56 28 coralie.judickael@orange.fr

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L’événement Escapade Randonnée Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge