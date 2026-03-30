Escapade Randonnée Saint-Loup
Escapade Randonnée Saint-Loup dimanche 26 avril 2026.
Escapade Randonnée
Centre bourg Saint-Loup Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Un moment plein d’air frais de convivialité et de nature.
Un circuit de 7,5 km et un autre de 11,5 km.
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Centre bourg Saint-Loup 17380 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 56 56 28 coralie.judickael@orange.fr
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L’événement Escapade Randonnée Saint-Loup a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge
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