Escapade singulière: Maison Brillet « les aireaux », 22 route de Graves Graves-Saint-Amant
Escapade singulière: Maison Brillet « les aireaux », 22 route de Graves Graves-Saint-Amant vendredi 12 septembre 2025.
Escapade singulière: Maison Brillet
« les aireaux », 22 route de Graves Maison Brillet Graves-Saint-Amant Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-12
fin : 2025-09-12
Date(s) :
2025-09-12
Venez à la rencontre de ce lieu singulier, dont chaque pièce est un charmant prolongement de l’identité de la marque et profitez d’une belle dégustation !
.
« les aireaux », 22 route de Graves Maison Brillet Graves-Saint-Amant 16120 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 36 03 65
English : A unique getaway: Maison Brillet
Come and meet this singular place, where each piece is a charming extension of the brand’s identity, and enjoy a fine tasting!
German :
Lernen Sie diesen einzigartigen Ort kennen, an dem jeder Raum eine charmante Erweiterung der Markenidentität ist, und genießen Sie eine schöne Verkostung!
Italiano :
Venite a conoscere questo luogo unico, dove ogni pezzo è un’affascinante estensione dell’identità del marchio, e godetevi un’ottima degustazione!
Espanol :
Venga a conocer este lugar único, donde cada pieza es una encantadora extensión de la identidad de la marca, ¡y disfrute de una buena degustación!
L’événement Escapade singulière: Maison Brillet Graves-Saint-Amant a été mis à jour le 2025-08-19 par Destination Cognac