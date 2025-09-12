Escapade singulière: Maison Brillet « les aireaux », 22 route de Graves Graves-Saint-Amant

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Venez à la rencontre de ce lieu singulier, dont chaque pièce est un charmant prolongement de l’identité de la marque et profitez d’une belle dégustation !

English : A unique getaway: Maison Brillet

Come and meet this singular place, where each piece is a charming extension of the brand’s identity, and enjoy a fine tasting!

German :

Lernen Sie diesen einzigartigen Ort kennen, an dem jeder Raum eine charmante Erweiterung der Markenidentität ist, und genießen Sie eine schöne Verkostung!

Italiano :

Venite a conoscere questo luogo unico, dove ogni pezzo è un’affascinante estensione dell’identità del marchio, e godetevi un’ottima degustazione!

Espanol :

Venga a conocer este lugar único, donde cada pieza es una encantadora extensión de la identidad de la marca, ¡y disfrute de una buena degustación!

