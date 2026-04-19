Dompierre-sur-Charente

Escapade sur le fleuve Charente 13 juin

Départ Dompierre sur Charente Dompierre-sur-Charente Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

L’Escapade sur le fleuve Charente revient pour sa 6ème édition ! Profitez de l’événement pour vous émerveiller par les bords du fleuve, sa nature, sa biodiversité et son patrimoine si caractéristique, à vélo, à pied ou à cheval !

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Départ Dompierre sur Charente Dompierre-sur-Charente 17610 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 23 82 accueil@saintes-tourisme.fr

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English :

The Charente River Escapade is back for its 6th edition! Take advantage of the event to marvel at the river’s banks, its nature, biodiversity and distinctive heritage, by bike, on foot or on horseback!

L’événement Escapade sur le fleuve Charente 13 juin Dompierre-sur-Charente a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge