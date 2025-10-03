Escapade végétale L’atelier des Chefs – Lyon Lyon
Escapade végétale Vendredi 3 octobre, 18h30 L’atelier des Chefs – Lyon Métropole de Lyon
Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.
Au menu :
– Courgette ronde farcie aux petits légumes et fromage à raclette
– Wok végétarien de légumes au blé
– Aumônière pomme et poire, caramel vanille et zeste d’orange
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331452/escapade-vegetale/
L’atelier des Chefs – Lyon 8 rue St Nizier, 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« link »: « https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331452/escapade-vegetale/ »}]
