Escapade végétale L’atelier des Chefs – Lyon Lyon

Escapade végétale Vendredi 3 octobre, 18h30 L’atelier des Chefs – Lyon Métropole de Lyon

Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).

Début : 2025-10-03T18:30:00 – 2025-10-03T20:00:00

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

– Courgette ronde farcie aux petits légumes et fromage à raclette

– Wok végétarien de légumes au blé

– Aumônière pomme et poire, caramel vanille et zeste d’orange

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/331452/escapade-vegetale/

L'atelier des Chefs – Lyon 8 rue St Nizier, 69002 Lyon Lyon 69002 Cordeliers Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes

