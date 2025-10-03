Escapade végétale L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse

Escapade végétale Vendredi 3 octobre, 10h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne

Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).

Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:30:00

Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:30:00

Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.

Au menu :

Courgette ronde farcie aux petits légumes et fromage à raclette

Wok végétarien de légumes au blé

Aumônière pomme et poire, caramel vanille et zeste d’orange

Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333407/escapade-vegetale/

L'atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Les Chalets / Bayard / Belfort / Saint-Aubin / Dupuy Haute-Garonne Occitanie

