Escapade végétale L’atelier des Chefs – Toulouse Toulouse

Escapade végétale Vendredi 3 octobre, 10h00 L’atelier des Chefs – Toulouse Haute-Garonne
Prix préférentiel de 47 € dans le cadre de La Grande Semaine Végétale (prix initial de 59 €).
Début : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:30:00
Fin : 2025-10-03T10:00:00 – 2025-10-03T11:30:00
Durant 1h30, prenez le temps pour cuisiner un menu complet entrée – plat – dessert, de saison avec des recettes gourmandes.
Au menu :
- Courgette ronde farcie aux petits légumes et fromage à raclette
- Wok végétarien de légumes au blé
- Aumônière pomme et poire, caramel vanille et zeste d’orange
Merci de vous inscrire en ligne sur le site de L’atelier des Chefs : https://www.atelierdeschefs.fr/cours-de-cuisine/333407/escapade-vegetale/
L'atelier des Chefs – Toulouse 5, rue Idrac, 31000 Toulouse
