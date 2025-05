Escapade vélo de la Venise Verte avec Original Vélo Tour au départ de Coulon – Camping La Venise Verte Coulon, 8 juin 2025 10:00, Coulon.

Deux-Sèvres

Escapade vélo de la Venise Verte avec Original Vélo Tour au départ de Coulon Camping La Venise Verte 178 Route des Bords de Sèvre Coulon Deux-Sèvres

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-08 10:00:00

fin : 2025-07-24

Date(s) :

2025-06-08

2025-07-17

2025-07-24

2025-07-31

2025-08-07

2025-08-14

2025-08-21

2025-08-28

Laissez-vous transporter par la magie de la Venise Verte lors d’une escapade vélo inoubliable de 2h00. Au cœur de ce paradis vert préservé, loin du tumulte du monde moderne, la nature s’épanouit dans toute sa splendeur.

Au fil de cette balade guidée et enchantée, vous découvrirez un paysage unique, façonné par l’homme au fil des siècles. Des canaux paisibles serpentent à travers les marais, bordés d’une végétation luxuriante.

Loin du Marais desséché et des grandes cultures, la Venise Verte offre un écrin de verdure qui rappelle les paysages d’Irlande. L’air y est pur et vivifiant, le silence est apaisant et la beauté du paysage saisissante. .

Camping La Venise Verte 178 Route des Bords de Sèvre

Coulon 79510 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 96 97 88 contact@originalvelotour.fr

