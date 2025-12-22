Escapade vélo de la Venise Verte, à côté du camping le Marais Sauvage Le Mazeau

Escapade vélo de la Venise Verte

à côté du camping le Marais Sauvage Route de la Sèvre Le Mazeau Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-07-23 16:00:00

Date(s) :

2026-04-12 2026-04-13 2026-04-16 2026-04-19 2026-04-20 2026-04-23 2026-04-26 2026-04-27 2026-04-30 2026-05-03 2026-05-04 2026-05-07 2026-05-10 2026-05-11 2026-05-14 2026-05-17 2026-05-18 2026-05-21 2026-05-24 2026-05-25

Balade guidée à vélo à la découverte de la Venise Verte

Informations générales

* à 50min de la Rochelle,

* à 25min de Niort,

* à 1h30 de Nantes.

Période d’ouverture du 4 avril au 30 septembre 2026

Jours lundis, jeudis et dimanches

Horaires

* 10h00 12h00

* 14h00 16h00

* 16h30 18h30

Point de rendez-vous route de la Sèvre (près du camping Le Marais Sauvage) 85420 Le Mazeau

A noter que l’Escapade vélo de la Venise Verte de 10h00 des dates suivantes se feront au départ du Camping de la Venise Verte à Coulon

* dimanche 20/04,

* dimanche 08/06,

* jeudis du 10/07 au 28/08.

Nombre de kilomètres 10km

Niveau de pratique (facile, moyen, expérimenté) facile

Langue de la sortie français

Nombre de participants 4 à 19 personnes.

Accessible aux enfants à partir de 6 ans ou par l’utilisation de Babyvan.

Escapade vélo dans la Venise Verte un voyage au cœur d’un écrin de verdure

Laissez-vous transporter par la magie de la Venise Verte lors d’une escapade vélo inoubliable de 2h00. Au cœur de ce paradis vert préservé, loin du tumulte du monde moderne, la nature s’épanouit dans toute sa splendeur.

Au fil de cette balade guidée et enchantée, vous découvrirez un paysage unique, façonné par l’homme au fil des siècles. Des canaux paisibles serpentent à travers les marais, bordés d’une végétation luxuriante.

Loin du Marais desséché et des grandes cultures, la Venise Verte offre un écrin de verdure qui rappelle les paysages d’Irlande. L’air y est pur et vivifiant, le silence est apaisant et la beauté du paysage saisissante.

L’Escapade vélo de la Venise Verte est une expérience inoubliable qui vous permettra de découvrir un territoire unique et de vivre un moment de détente et de ressourcement en pleine nature.

N’hésitez plus et venez vous perdre dans la beauté sauvage de la Venise Verte !

Informations pratiques

Toute inscription à une balade vélo implique, pour le participant de respecter le Code de la Route et de ne pas présenter de contre indication médicale pour la pratique de l’activité.

Ce qui est inclus dans la prestation

* Inclus location de vélo, accompagnement du guide.

* Non inclus Assurance personnelle.

Equipements mis à disposition

Les vélos et Les charrettes Babyvan sont de marque Arcade Cycles, fabricant vendéen du vélo.

Les adultes disposent de vélos Beachcruiser tout confort.

Les enfants disposent de VTT 20′ et 24′.

Les très jeunes enfants disposent de remorques Babyvan.

Le casque est obligatoire jusqu’à 12 ans inclus (loi du 22 mars 2017). Si vous souhaitez un casque adulte, j’en ai également dans le camion.

Possibilité de venir avec son vélo (voir informations pratiques)

Équipement à prévoir

* Tenue confortable et résistante adaptée à la météo du jour et à ses évolutions (éviter les vêtements amples pour les jambes, interdiction des tongs, claquettes et torse nu).

* Chaussures fermées

* Attache-lunettes

* Protection solaire

* Chapeau ou casquette ou casque

* 1 bouteille d’eau d’1 litre par personne

Chaque participant a seul la maîtrise du vélo et de son déplacement et en prend toute la responsabilité durant la prestation. .

à côté du camping le Marais Sauvage Route de la Sèvre Le Mazeau 85420 Vendée Pays de la Loire +33 6 67 96 97 88 contact@originalvelotour.fr

English :

Guided bike ride to discover the Green Venice

