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Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny

Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny

Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny vendredi 1 mai 2026.

Adresse : Impasse de la Gare

Ville : 50600 Grandparigny

Département : Manche

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 1 mai 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Grandparigny

Escapade vélo entre Stations Vertes

Impasse de la Gare Grandparigny Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01 16:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Six communes du territoire proposent de donner du sens à votre séjour. Plus d’authenticité, plus de nature, plus d’humain, plus de respect de l’environnement, voilà le crédo d’une Station Verte. Nous vous proposons de les découvrir à vélo à l’occasion d’une escapade entre Stations Vertes. Cette année, nous partirons de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour rejoindre Mortain-Bocage par la voie verte. Inscription obligatoire via le formulaire en ligne.

Programme de la journée
– Départ rdv à 9h30 à la Halte randonneur de Grandparigny
– Pique Nique à la gare du Neufbourg
– 14h visite du musée Victory à Mortain-Bocage payant.
– Retour en autonomie.

Cette animation est gratuite, excepté la visite du Musée.   .

Impasse de la Gare Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 59 19 74 

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English : Escapade vélo entre Stations Vertes

L’événement Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MSM Normandie BIT Pontorson

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