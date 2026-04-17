Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny
Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny vendredi 1 mai 2026.
Grandparigny
Escapade vélo entre Stations Vertes
Impasse de la Gare Grandparigny Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:30:00
fin : 2026-05-01 16:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Six communes du territoire proposent de donner du sens à votre séjour. Plus d’authenticité, plus de nature, plus d’humain, plus de respect de l’environnement, voilà le crédo d’une Station Verte. Nous vous proposons de les découvrir à vélo à l’occasion d’une escapade entre Stations Vertes. Cette année, nous partirons de Saint-Hilaire-du-Harcouët pour rejoindre Mortain-Bocage par la voie verte. Inscription obligatoire via le formulaire en ligne.
Programme de la journée
– Départ rdv à 9h30 à la Halte randonneur de Grandparigny
– Pique Nique à la gare du Neufbourg
– 14h visite du musée Victory à Mortain-Bocage payant.
– Retour en autonomie.
Cette animation est gratuite, excepté la visite du Musée. .
Impasse de la Gare Grandparigny 50600 Manche Normandie +33 2 33 59 19 74
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English : Escapade vélo entre Stations Vertes
L’événement Escapade vélo entre Stations Vertes Grandparigny a été mis à jour le 2026-04-17 par OT MSM Normandie BIT Pontorson
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