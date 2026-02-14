Escapades: Découverte des animaux au Ranch du Pont Urgin, Ferme du Pont Urgin 52220 Planrupt, Planrupt

Escapades: Découverte des animaux au Ranch du Pont Urgin 25 février – 15 juillet, certains mercredis Ferme du Pont Urgin 52220 Planrupt Haute-Marne

10 €/ personne. Gratuit enfant – de 4 ans.

Visite de la ferme et découverte des animaux (traite des chèvres , brossage des poneys…) suivie d’une dégustation fromagère.

Ferme du Pont Urgin 52220 Planrupt Haute-Marne Grand Est 03 26 72 62 80

A la découverte des animaux de la ferme. Animaux

Ranch du Pont Urgin