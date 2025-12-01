Escapades Découverte des animaux de la ferme Du Ranch du Pont urgin Planrupt
Ranch du Pont Urgin Planrupt Haute-Marne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2026-02-25
fin : 2026-02-25
2026-02-25
Tout public
Visite de la ferme et découverte des animaux( traite des chèvres, brossage des poneys ) suivie d’une dégustation fromagère . Sur réservation. .
Ranch du Pont Urgin Planrupt 52220 Haute-Marne Grand Est +33 6 37 98 30 17
