Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette Contilly
Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette Contilly samedi 13 juin 2026.
Contilly
Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette
Le Bourg Contilly Sarthe
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 14:30:00
fin : 2026-06-13 16:30:00
Date(s) :
2026-06-13
Une balade botanique au coeur du Maine Saosnois !
Balade de moins de 3 km, ponctuée d’arrêts pour découvrir les fleurs, arbres et plantes comestibles des haies, jardins, talus, prairies et bords de chemin, ainsi que les espèces toxiques.
Avec Solène Du Puy Écologue en milieu forestier.
15€/personne | De 14h30 à 16h30À partir de 8 ans | Places limitées
Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. Animation non adaptée aux PMR.
Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 .
Le Bourg Contilly 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A botanical walk in the heart of Maine Saosnois!
L’événement Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette Contilly a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois