Contilly

Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette

Le Bourg Contilly Sarthe

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:30:00

fin : 2026-06-13 16:30:00

Date(s) :

2026-06-13

Une balade botanique au coeur du Maine Saosnois !

Balade de moins de 3 km, ponctuée d’arrêts pour découvrir les fleurs, arbres et plantes comestibles des haies, jardins, talus, prairies et bords de chemin, ainsi que les espèces toxiques.

Avec Solène Du Puy Écologue en milieu forestier.

15€/personne | De 14h30 à 16h30À partir de 8 ans | Places limitées

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées. Animation non adaptée aux PMR.

Réservation obligatoire au 02 43 97 60 63 .

Le Bourg Contilly 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 60 63 contact@tourisme-maine-saosnois.com

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English :

A botanical walk in the heart of Maine Saosnois!

L’événement Escapades en Maine Saosnois Les plantes dans l’assiette Contilly a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Maine Saosnois