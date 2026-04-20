ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°7 Les Ilhes
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°7 Les Ilhes dimanche 24 mai 2026.
Les Ilhes
ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°7
Les Ilhes Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:30:00
fin : 2026-05-24
Date(s) :
2026-05-24
Les associations de randonnée de la Montagne Noire vous proposent pour le week-end de Pentecôte un programme de 12 randonnées accompagnées.
Randonnée n°7 Les méandres de l’Orbiel par sentier muletier. La pause midi se fera dans le cadre de Festifoire à Mas-Cabardès.
Distance 10 km
Dénivelé +490m
Départ à 9 h 30 du parking des Ilhes-Cabardès
Pique-nique tiré du sac.
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Les Ilhes 11380 Aude Occitanie +33 6 58 56 99 58
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English :
The Montagne Noire hiking associations are offering a program of 12 guided hikes for the Whitsun weekend.
Hike n°7: The meanders of the Orbiel by mule track. Lunch break at Festifoire in Mas-Cabardès.
Distance: 10 km
Ascent: +490m
Departure at 9:30 am from Les Ilhes-Cabardès parking lot
Packed lunch.
L’événement ESCAPADES EN MONTAGNE NOIRE PRADELLES-CABARDÈS N°7 Les Ilhes a été mis à jour le 2026-04-20 par A.D.T. de l’Aude 11 OT Montagne Noire