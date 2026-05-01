Escapades en navette Office de tourisme de Jonzac Jonzac
Escapades en navette Office de tourisme de Jonzac Jonzac mercredi 20 mai 2026.
Jonzac
Escapades en navette
Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 14:15:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-15
De juin à octobre, chaque semaine la navette électrique vous emmène à la découverte des trésors de Haute-Saintonge ports de l’estuaire Vitrezay et Maubert, Maison de la Vigne, Maison de la Forêt, Mysterra, Kaolune…. Rens/Résa Office Tourisme de Jonzac
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Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr
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English :
From June to October, every week the electric shuttle takes you to discover the treasures of Haute-Saintonge: Vitrezay and Maubert estuary ports, Maison de la Vigne, Maison de la Forêt, Mysterra, Kaolune…. Rens/Résa Jonzac Tourist Office
L’événement Escapades en navette Jonzac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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