Escapades en navette Office de tourisme de Jonzac Jonzac

Jonzac

Escapades en navette

Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac Charente-Maritime

Tarif : 25 – 25 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 14:15:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20 2026-09-24 2026-10-01 2026-10-15

De juin à octobre, chaque semaine la navette électrique vous emmène à la découverte des trésors de Haute-Saintonge ports de l’estuaire Vitrezay et Maubert, Maison de la Vigne, Maison de la Forêt, Mysterra, Kaolune…. Rens/Résa Office Tourisme de Jonzac

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Office de tourisme de Jonzac 22 place château Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 49 29 tourisme@villedejonzac.fr

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English :

From June to October, every week the electric shuttle takes you to discover the treasures of Haute-Saintonge: Vitrezay and Maubert estuary ports, Maison de la Vigne, Maison de la Forêt, Mysterra, Kaolune…. Rens/Résa Jonzac Tourist Office

L’événement Escapades en navette Jonzac a été mis à jour le 2026-05-13 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge