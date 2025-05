Escapades entre femmes à Villesèque – Mas de l’Essentiel Villesèque, 15 mai 2025 07:00, Villesèque.

Escapades entre femmes à Villesèque

Début : 2025-05-15

fin : 2025-07-17

2025-05-15

2025-05-22

2025-06-12

2025-06-19

2025-07-17

2025-07-31

Le Mas de l’Essentiel, les Dadas du Jaja et la Ferme du Tessou vous accueillent pour une journée entre filles. Le but de cette journée? Profiter d’une parenthèse enchantée et gourmande entre amies.

La réservation est obligatoire.

Sur une base de 6 personnes.

Le Mas de l’Essentiel:

Découverte de la saponification. Fabriquez votre propre savon.

Dégustation d’un repas gourmand avec des produits bio et locaux.

Les Dadas du Jaja:

Balade en calèche au cœur des vignes.

Dégustation des vins du domaine le Vent des Jours.

La Ferme du Tessou:

Devenez fermière d’un jour et nourrissez les cochons.

Dégustation de la charcuterie de la ferme et des vins du Mas Del Périé. 150 .

Mas de l’Essentiel 25 chemin de la Serre

Villesèque 46090 Lot Occitanie contact@lemasdelessentiel.fr

English :

Mas de l’Essentiel, Dadas du Jaja and Ferme du Tessou welcome you for a girls’ day out. The aim? Enjoy an enchanted, gourmet interlude with friends.

Reservations required.

Based on 6 people.

German :

Das Mas de l’Essentiel, die Dadas du Jaja und die Ferme du Tessou laden Sie zu einem Tag unter Mädchen ein. Das Ziel dieses Tages? Eine zauberhafte und leckere Auszeit mit Freundinnen genießen.

Eine Reservierung ist erforderlich.

Auf der Grundlage von 6 Personen.

Italiano :

Mas de l’Essentiel, Dadas du Jaja e Ferme du Tessou vi accolgono per una giornata tra donne. L’obiettivo della giornata? Godere di una parentesi gastronomica incantata con le vostre amiche.

La prenotazione è obbligatoria.

Basato su 6 persone.

Espanol :

Mas de l’Essentiel, Dadas du Jaja y Ferme du Tessou le dan la bienvenida para pasar un día de chicas. ¿El objetivo de la jornada? Disfrutar con sus amigas de una velada gastronómica y encantadora.

Reserva obligatoria.

A partir de 6 personas.

L’événement Escapades entre femmes à Villesèque Villesèque a été mis à jour le 2025-05-07 par OT Cahors Vallée du Lot