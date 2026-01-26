Escapades Le quartier de La Noue à Saint-Dizier Saint-Dizier

Escapades Le quartier de La Noue à Saint-Dizier

Bar culturel le Petit Paris Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-19

fin : 2026-03-19

Date(s) :

2026-03-19

Tout public

Notre guide Carole vous accompagnera au cœur du quartier de la Noue, un quartier emblématique de la ville,Après cette visite vous serez accueillis dans le bar culturel Le Petit Paris , autour d’une boisson locale . Sur réservation 03.26.72.62.80 tourisme@lacduder.com .

Bar culturel le Petit Paris Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 05 31 84 tourisme@lacduder.com

