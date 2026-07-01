Informations pratiques

Saint-Martin-de-May

Escapades Nature Á la découverte des reptiles

Lieu de RDV communiqué à la réservation May-sur-Orne Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Escapades Nature Á la découverte des reptiles jeudi 16 juillet 10h à 12h Saint-Martin-De-May

Depuis toujours, les lézards et serpents suscitent de nombreuses peurs. Pour la journée mondiale des serpents, auras-tu le courage de venir apprendre à mieux connaître ces animaux à sang froid ? En partenariat avec le conseil départemental du Calvados. .

Lieu de RDV communiqué à la réservation Saint-Martin-de-May 14320 Calvados Normandie +33 7 83 10 01 29 reservation@cpievdo.fr

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English : Escapades Nature Á la découverte des reptiles

Nature Outings: Discovering Reptiles Thursday 16 July, 10.00–12.00 Saint-Martin-De-May

L’événement Escapades Nature Á la découverte des reptiles Saint-Martin-de-May a été mis à jour le 2026-07-03 par Orne Odon Tourisme