Escapades nature À l’observatoire de bon matin Argent-sur-Sauldre

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre Cher

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : 2025-08-11 07:00:00

fin : 2025-08-11 09:00:00

2025-08-11

Apprenez à écouter et observer la nature lors de cette balade en Sologne du Cher.

Entre faune et flore remarquables, vos sens seront en éveil lors de cette balade

Par Nature Images Découverte.

Etang du Puits Argent-sur-Sauldre 18410 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 58 66 33

English :

Learn to listen to and observe nature on this walk in the Cher Sologne.

German :

Lernen Sie auf dieser Wanderung in der Sologne du Cher, der Natur zuzuhören und sie zu beobachten.

Italiano :

Imparate ad ascoltare e osservare la natura durante questa passeggiata nello Cher Sologne.

Espanol :

Aprenda a escuchar y observar la naturaleza en este paseo por la Sologne del Cher.

