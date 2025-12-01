Escapades nature Atelier de création en bois de Noël Centre EDEN Cuisery
Escapades nature Atelier de création en bois de Noël
Centre EDEN 126, rue de l’église Cuisery Saône-et-Loire
Début : 2025-12-17 14:00:00
fin : 2025-12-17 16:30:00
2025-12-17
A partir de 8 ans et adultes. Que diriez-vous de vous mettre dans l’ambiance de Noël ?
Le bouleau, le noisetier, le tilleul sont des essences végétales qui peuvent être sculptées à l’aide de différents couteaux, percées à l’aide de vrilles…
Alors venez créer, venez vous amuser en réalisant des objets en bois sur le thème de Noël.
Attention l’espace muséographique est fermé pour la saison hivernale.
Réservation en ligne ou par téléphone. .
Centre EDEN 126, rue de l’église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr
