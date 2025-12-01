Escapades nature Atelier vannerie de Noël Centre EDEN Cuisery

Escapades nature Atelier vannerie de Noël

Centre EDEN 126, rue de l’église Cuisery Saône-et-Loire

A partir de 7 ans et adultes. Associer l’apprentissage de la vannerie et la fabrication de décorations de Noel étoiles, sapins, couronnes. Attention l’espace muséographique est fermé pour la saison hivernale. Réservation en ligne ou par téléphone. .

Centre EDEN 126, rue de l’église Cuisery 71290 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 27 08 00 eden71@saoneetloire71.fr

